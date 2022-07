Eric Coquerel répond "aux rumeurs" sur son comportement avec les femmes

"Me voilà donc obligé de prendre la parole", déplore le président de la commission des Finances. "Comment réagir à une rumeur qui n'est basée sur aucune plainte, aucun signalement à la cellule interne de LFI, malgré de fréquents appels et communiqués de LFI à pouvoir le faire, aucun témoignage public, aucun résultat d'enquête journalistique sérieuse en plus de cinq ans, mais dont on explique que seul le silence de LFI et son refus de mener une enquête l'expliquerait ?", demande-t-il. "Les mises en question publiques ne devraient pouvoir se faire sans un signalement précis, identifié, vérifié, respectant ainsi la parole des femmes."