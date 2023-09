Éric Dupond-Moretti exprime son "ras-le-bol" face à "la petite musique de la désobéissance civile"

"Il y a des incendiaires dans le monde politique", a ajouté Éric Dupond-Moretti. Quand un député du Rassemblement national lui a demandé de préciser qui il visait, le ministre a répondu "l'extrême gauche". "Je suis de ceux qui pensent que la richesse d’un pays se mesure aussi à la diversité et la force des convictions de ses citoyens. Défendre ses idées et ses opinions a toujours été pour moi le signe d’un engagement citoyen mais qui ne peut et ne doit s’inscrire que dans le respect le plus absolu de la loi", a ajouté le garde des Sceaux.

"Il ne fait aucun doute que des peines à la hauteur de la gravité des faits doivent être requises par le ministère public pour permettre, non seulement de sanctionner les auteurs de violences, mais également de les empêcher de commettre à nouveau de telles infractions", a-t-il souhaité. Éric Dupond-Moretti a évoqué de possibles "peines d’interdiction de participer aux manifestations ou de paraître en certains lieux" ou encore "l’interdiction de séjour".