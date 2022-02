"Il commence à faire peur aux Français" : Éric Dupond-Moretti étrille Éric Zemmour

Éric Dupond-Moretti est, de longue date, l'un des plus ardents détracteurs de l'extrême droite au sein du gouvernement. Mercredi 2 février au soir, lors d'une réunion des Jeunes avec Macron, le garde des Sceaux a pris la parole pour défendre son action, mais aussi pour étriller les futurs adversaires du président de la République à l'élection présidentielle. Et plus particulièrement l'ancien polémiste Éric Zemmour.