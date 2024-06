Une enquête a été ouverte contre le maire écologiste de Grenoble Eric Piolle par le parquet de Grenoble, a-t-il indiqué ce mercredi. Il est accusé de "concussion", c'est-à-dire de versement illicite, envers son ancienne adjointe et aujourd'hui députée LFI Elisa Martin. Selon le "Canard enchaîné", elle aurait perçu en liquide 16.800 euros.

Une affaire qui embarrasse la mairie de Grenoble. Le maire de la ville iséroise, Eric Piolle, est accusé d'avoir organisé un tour de passe-passe budgétaire pour verser de manière illicite 16.800 euros à son ancienne première adjointe Elisa Martin, a indiqué le parquet local, ce mercredi. Une enquête a été ouverte pour ces faits soupçonnés de "concussion", un délit passible de cinq ans de prison et de 500.000 euros d'amende, et de "recel de ce délit". Des investigations qui visent aussi bien l'édile que son ex-collaboratrice, désormais députée LFI, et un autre intermédiaire.

Cette "combine" présumée a été révélée par le "Canard enchaîné" dans son édition de mercredi. Selon le journal, le versement d'argent à Elisa Martin aurait servi à compenser la fin de son mandat de conseillère régionale et la baisse d'un quart des indemnités des élus municipaux, en vertu des règles fixées par la municipalité. Concrètement, pour ce faire, un ancien collaborateur d'Eric Piolle aurait bénéficié d'une hausse de salaire de 600 euros en décembre 2016, avant de se voir demander d'en rétrocéder 400 à l'ex-adjointe pour l'aider à boucler ses fins de mois.

Ni le maire écologiste ni la députée insoumise n'ont pour le moment réagi à l'ouverture de cette enquête. "Si les faits sont avérés, ils sont extrêmement graves", a réagi sur le réseau social X l'opposante Émilie Chalas, qui a perdu son siège de parlementaire face à Elisa Martin et a été tête de liste La République en Marche à la municipale de 2020 à Grenoble.