Comment expliquer et analyser la nouvelle obsession de Reconquête pour le sport ?

Un autre exemple vient étayer cette analyse. Dans un communiqué envoyé à la presse le 29 août et détaillant le programme des universités d'été de Reconquête, on peut lire qu'outre la tenue de conférences et d'ateliers pratiques pour les cadres et les militants, une partie des journées des 9 et 10 septembre seront consacrées à "des challenges sportifs pour les plus jeunes". "Je pense qu’Éric Zemmour est en train de récupérer une partie de l’extrême droite plus jeune, plus identitaire, plus moderne que celle qui adhère au Rassemblement national ; une frange appelée alt-right, aux références anglo-saxonnes qui a déjà conquis une partie de l’extrême droite européenne, notamment en Autriche. Elle est friande de challenges physiques, met en avant la forme physique et affirme une nouvelle virilité", explique le professeur à Sciences-Po.