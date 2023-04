Qui est Toussaint Louverture, à qui Emmanuel Macron rendra hommage ce jeudi ?

Alors que Toussaint Louverture signe des accords commerciaux avec la Grande-Bretagne et les États-Unis, la France n'accepte pas de voir sa colonie s'affranchir. En 1802, Napoléon Bonaparte envoie une armée de 25.000 hommes pour déposer le gouverneur et y restaurer l’ordre ancien. L'ex-esclave dépose les armes et est déporté en France la même année. Il est emprisonné au fort de Joux, au climat particulièrement froid et rugueux, où il tombe malade et meurt le 7 avril 1803. "C’est Joséphine qui me l’a fait faire, c’est ma plus grosse faute comme administrateur ; j’aurais dû traiter avec Toussaint Louverture et le nommer vice-roi à Saint-Domingue", regrettera par la suite Napoléon en exil à Sainte-Hélène.