Financement illégal de campagne : Manuel Valls condamné à payer 277.000 euros à Barcelone

Le candidat à la mairie a dépassé le plafond de campagne de 71%, soit 126.819 euros en trop. Et, fait plus grave pour la justice, la provenance des fonds interroge. Selon nos confrères catalans, Manuel Valls a reçu des financements de tiers, dont des hommes d'affaires et des membres de la haute bourgeoisie madrilène et barcelonaise, par le biais d'une association. Or, ces pratiques sont strictement interdites par la loi espagnole.

Pour la Cour des comptes espagnole, l'infraction est "très grave". La sanction est donc tombée ce samedi 26 novembre : l'ex-socialiste devra payer 251.698 euros pour financement illégal de campagne, plus 25.000 euros de pénalités pour dépassement du plafond sur ses frais publicitaires. Soit une somme totale de 276.698 euros à débourser.