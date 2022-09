Espérance de vie, inégalités sociales… Le vrai du faux sur les retraites

C’est l’argument phare des défenseurs de la réforme des retraites. Et pour le président lui-même, le fait de vivre plus longtemps qu’avant justifie de travailler aussi plus âgé, jusqu’à 64 ou 65 ans - la question n’est pas tranchée. D’ailleurs, l’espérance de vie augmente dans notre pays, a pu répéter Emmanuel Macron à plusieurs reprises, et à nouveau jeudi 22 septembre.

Sur Twitter, des opposants à la réforme ont rejeté aussi vite l’argument. En réalité, l’espérance de vie à la naissance a nettement chuté en 2020, avant de reprendre sa hausse par la suite. D’après l’Insee, elle avait diminué cette année-là de 0,4 an chez les femmes et de 0,5 an chez les hommes à cause de la pandémie. Mais en 2021, la tendance s’est inversée, même si "l’espérance de vie ne retrouve pas en 2021 son niveau d’avant la pandémie" de 85,6 ans pour les femmes et 79,7 ans pour les hommes, selon l’Institut chargé des statistiques.