Est-il vrai qu'avant Elisabeth Borne, seul un Premier ministre ne s'était pas soumis au vote de confiance ?

À droite, Maurice Couve de Murville en 1968 et, à gauche, Michel Rocard (1988), Edith Cresson (1991) et Pierre Bérégovoy (1992) n'ont par exemple pas engagé la responsabilité du gouvernement. Ce fut aussi le cas de Georges Pompidou (1966, 1967), Pierre Messmer (1972) et Raymond Barre (1976). Le dernier à ne pas avoir demandé la confiance est donc Pierre Bérégovoy en 1992, il y a 30 ans. Surtout, cela n'est jamais arrivé depuis 2002 et l'alignement de l'élection présidentielle et des élections législatives, qui ont toujours permis au président de la République et à son Premier ministre d'obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Avant ce 19 juin dernier, où le camp présidentiel n'a recueilli qu'une majorité relative au palais Bourbon.