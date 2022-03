Est-il vrai qu'un Français sur deux faisant valoir ses droits à la retraite ne travaille déjà plus ?

Lorsque l'on se penche sur les personnes qui s'approchent le plus d'un départ à la retraite, à savoir les 60-64 ans, ce taux d'emploi chute assez nettement. Il s'établissait ainsi en 2020 à seulement 33,1%. Soit 12 points de moins que la moyenne observée au sein de l'UE. Réalisé à la demande du gouvernement, un rapport sur l'emploi des seniors a été dévoilé en janvier 2020. Il aboutissait déjà à des constats similaires et soulignait que "selon les estimations de l’OCDE, l’âge effectif moyen de sortie du marché du travail pour les hommes se serait ainsi élevé à 60,8 ans en France en 2018 (après 59,1 ans en 2008), contre 64,0 ans pour l’UE et 65,4 ans pour l’OCDE".

Ces travaux ont mis en lumière les difficultés spécifiques rencontrées par les seniors sur le marché du travail, et notamment le fait que "les chômeurs seniors connaissent des difficultés plus importantes de retour à l’emploi que ceux des autres classes d’âge". Il est aussi noté que "le sujet des transitions vers la retraite continue d’appeler une attention particulière, car une proportion sensible des assurés passe par des périodes de chômage ou d’inactivité entre leur sortie définitive du marché du travail et leur départ à la retraite (c’est-à-dire à la date de liquidation de leurs droits)". Notons enfin que "près du tiers des seniors sans emploi ni retraite vivent [...] en dessous du seuil de pauvreté" et se trouvent "bien plus souvent en mauvaise santé : 29% se déclarent en mauvaise santé, contre 7% des seniors en emploi et 10% de ceux en retraite".