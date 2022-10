Est-il vrai que "le taux de pauvreté ne s'est pas aggravé" durant l'épidémie ?

Une conclusion qui peut étonner, tant la presse s'est fait l'écho du "million de pauvres" créés par la crise économique engendrée par l'épidémie. Alors, associations et médias étaient-ils alarmistes ? En réalité, les choses sont plus nuancées. Car la méthodologie de l'Insee a plusieurs limites. Dans une note sur la question, son directeur général, Jean-Luc Tavernier, rappelle que ces évaluations oublient certains publics. Pour réaliser ses calculs, l'organisme s'appuie en effet sur les déclarations de revenus des ménages qu'il qualifie d'"ordinaire". Ce qui exclut de facto "les personnes qui vivent en communautés", comme les résidents de prisons, de maisons de retraite et de résidences étudiantes. Soit, un public particulièrement touché par la crise sanitaire. Cette évaluation ne prend pas non plus en compte les personnes sans domicile ou ceux dont les revenus ne sont pas déclarés, notamment ceux issus du travail dissimulé ou de l'économie informelle. En tout, près de 1,4 million de personnes ne seraient pas comptabilisées par l'Insee dans son périmètre d'analyse. Et il s'agit précisément des personnes qui ont été le plus touchées par l'épidémie, car oubliées des dispositifs de chômage partiel.

C'est pourquoi, comme le reconnait le directeur général lui-même dans cette note, "un seul indicateur ne peut pas à lui seul rendre compte d'une réalité sociale ou économique comme la pauvreté". Et de proposer de regarder d'autres statistiques. Celles du recours à l'aide alimentaire et les inscriptions auprès des associations caritatives. Des chiffres particulièrement éloquents. Ils font état d'une augmentation de 11% des volumes d'aide alimentaire pour 2020 et de 7% des inscriptions, précise l'Insee.