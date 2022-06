Présidence française de l'Union européenne : un bilan jugé positif malgré la guerre en Ukraine

Malgré ce bouleversement qui a logiquement modifié les priorités des états-membres, le bilan de la présidence française reste positif d'après certains observateurs. "Il y a eu beaucoup de résultats sur une très grande partie des priorités législatives qui avaient été fixés", souligne auprès de TF1info Thierry Chopin, professeur de sciences politique à l'Université catholique de Lille et conseiller spécial à l'Institut Jacques Delors.

Ainsi, dans le domaine économique et climatique, Emmanuel Macron avait, dès son discours en amont de l'ouverture de la PFUE en décembre 2021, expliqué vouloir établir une "taxe carbone" aux frontières européennes et une réciprocité dans les échanges économiques via des clauses miroirs. Sur ces sujets, des accords entre le Conseil et le Parlement ont été obtenus, comme dans le domaine numérique, avec deux textes permettant d'établir un marché et des services numériques (DMA et DSA).

Sur la question sociale, la France a aussi fait progresser les discussions sur l'équilibre entre les hommes et les femmes en conseil d'administration ou encore sur la mise en place de salaires minimaux dans toute l'Union européenne, avec deux accords sur ces sujets. Par ailleurs, un accord sur de premières mesures du pacte sur l'immigration et l'asile européens a aussi été conclu. "C'est symbolique parce qu'on sait, sur ce terrain, la résistance de certains état-membres", observe auprès de TF1info Pascale Joannin, politologue et directrice générale de la Fondation Robert Schumann.