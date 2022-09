Fin de vie : à gauche et à droite, qui pense quoi ?

Invitée de France 2 ce mardi matin, la cheffe des députés RN Marine Le Pen a dit y être "opposée. Je pense que nous avons une loi qui est bien faite, la loi Claeys-Léonetti et il ne faut pas aller au-delà". "Il ne faut pas de loi, ce sont des sujets qui touchent à l'intime, si tant est qu'il faille prendre des décisions, c'est au peuple français de les prendre, et à mon avis, ça ne peut passer que par l'intermédiaire d'un référendum", a-t-elle ajouté.

Les Républicains n'y sont pas favorables non plus. Sur Franceinfo, le patron des députés LR Olivier Marleix a estimé que "l’aspiration à mourir dans la dignité" est aujourd'hui "satisfaite par la loi Léonetti". "Évaluons déjà le résultat de la loi Léonetti avant d’aller plus loin", a-t-il estimé. "Aujourd’hui, nous n’avons pas assez d’équipes de soins palliatifs. Pourquoi vouloir aller plus loin ?" Le chef du groupe LR au Sénat Bruno Retailleau a, lui aussi, plaidé plutôt pour mettre "suffisamment d'argent, de moyens sur la table" pour les soins palliatifs, qui font défaut selon lui à "deux tiers" des personnes qui en auraient besoin.