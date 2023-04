Après la Convention citoyenne, Emmanuel Macron ouvre l'acte II du débat sur la fin de vie

Un organisme consultatif, le Comité d'éthique (CCNE), a déjà ouvert la voie en septembre à une évolution en jugeant possible - sous de nombreuses conditions - de légaliser cette aide active à mourir. Selon la Convention, un tel acte nécessite que le patient ait auparavant bénéficié d'un accompagnement approfondi, et qu'il ait pu à tout moment exprimer sa volonté. Ce qui pose la question des patients manquant de discernement. Sur ce sujet, comme sur celui de l'ouverture de l'aide à mourir aux mineurs, la Convention ne s'est d'ailleurs pas prononcée. "Ce sont deux sujets très bloquants, il n'y a pas forcément un intérêt à aller plus loin en la matière", a indiqué le palais présidentiel, semblant vouloir mettre de côté ces deux points.