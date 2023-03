EXCLU TF1 - Bras d'honneur de Dupond-Moretti : dans une lettre à Borne, Braun-Pivet réclame "l'exemplarité"

Les gestes du ministre de la Justice continuent de faire parler et de susciter l'indignation. Mardi, en pleine étude d'un texte à l'Assemblée nationale, le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti a été aperçu, faisant deux bras d'honneur au président du groupe LR Olivier Marleix. Des faits confirmés par les images dévoilées ce jeudi par TF1 et LCI. Si la présidente de l'institution Yaël Braun-Pivet avait exprimé mercredi matin sa colère et son regret face à une telle scène, elle avait également indiqué en avoir fait part à la Première ministre par téléphone. Ce 8 mars, elle lui a également écrit un courrier, que dévoile ce jeudi TF1 et LCI.