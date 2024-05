EXCLU TF1 - Perpignan : écartée après une prise de parole sur le RN, Colombe demande à être réintégrée aux Restos du Cœur

Écartée de son activité de bénévole au sein des Restos du Cœur après son témoignage au micro de Paul Larrouturou, Colombe demande ce lundi à être réintégrée dans l'association. "Colombe, qui a eu la pudeur de ne pas évoquer l'ensemble de ses difficultés, exprime aujourd'hui le souhait de poursuivre son activité associative et de ne pas devenir un symbole politique", écrit son avocat dans un courrier transmis à TF1.

Colombe contre-attaque. Interrogée par Paul Larrouturou la semaine dernière, en marge du meeting de Jordan Bardella (Rassemblement national) à Perpignan (Pyrénées-Orientales), cette femme de 60 ans exprimait son "mal à vivre" du RSA et abordait son engagement en tant que bénévole au sein des Restos du Cœur. Une prise de parole qui a déplu à l'association. Samedi 4 mai, Le Figaro indiquait que Colombe avait été poussée vers la sortie, accusée d'avoir rompu la neutralité politique demandée à ses bénévoles. Ce lundi, par la voix de son avocat dans un courrier transmis en exclusivité à TF1, la soixantenaire demande à être réintégrée aux Restos.

"Colombe, qui a eu la pudeur de ne pas évoquer l'ensemble de ses difficultés, exprime aujourd'hui le souhait de poursuivre son activité associative et de ne pas devenir un symbole politique", lit-on dans le communiqué. "Colombe se défend d'avoir commis toute faute, cette dernière n'a en effet aucune activité politique active, et n'a nullement dans ses propos associé l'image des Restos du Cœur aux positions ou à l'action du Rassemblement national."

"Y a pas de travail, y a pas d'usines", disait Colombe le 1er mai au micro de Paul Larrouturou pour expliquer qu'"ici on a un taux énorme du RN et on est tous en colère, on a tous du mal". Elle ne cachait pas avoir voté "Marine, et avant Jean-Marie" Le Pen aux élections présidentielles. Et en 2027, "ce sera Marine", encore. Parce qu'elle est "combative".

"Cette dernière a donc bel et bien été poussée vers la sortie"

L'avocat de Colombe conteste l'article du règlement de l'association, sur lequel s'appuie celle-ci pour justifier la mise en retrait de sa bénévole, à savoir : "À la porte des restos, on abandonne ses positions politiques et religieuses. Évitons la confusion : si un bénévole est investi d'un mandat électif, il doit se mettre en congé pendant les périodes électorales et ne pas se servir de l'image des restos pour une activité politique."

Dans le courrier, l'avocat de Colombe confirme que celle-ci a démissionné d'elle-même sous la pression d'une responsable locale qui l'a appelée le 3 mai et lui a intimé l'ordre de le faire "à la suite de ses propos du 1er mai, qui selon elle constituait une 'faute' au regard de la charte des bénévoles". "Respectueuse de la hiérarchie et des règles, Colombe n'a pas résisté et a déposé sa démission à contrecœur. Cette dernière a donc bel et bien été poussée vers la sortie."

Du côté des Restos, on s'en défend. "On lui a juste fait un rappel au règlement. (...) Peut-être qu’elle s’est sentie poussée dehors. Et donc elle est partie. Il y a une procédure d’exclusion des bénévoles qui n’a pas du tout été enclenchée", a assuré un responsable national à TF1.

Le cas de Colombe avait suscité de nombreuses réactions politiques. "Quand certains jours la bataille politique nous paraîtra difficile, il suffira de penser à Colombe. Elle nous rappellera toujours pour quoi et pour qui nous nous battons", avait réagi Marine Le Pen. "Vos paroles me hantent", lui avait écrit le candidat communiste aux européennes du 9 juin, Léon Deffontaines, souhaitant la "convaincre que le RN n'est pas le remède aux terribles maux qui (la) touchent" mais "au contraire un faussaire de la question sociale". La tête de liste LFI Manon Aubry avait, elle aussi, appelé "la gauche (à) reprendre la conquête des classes populaires" et "exposer l'arnaque sociale" de l'extrême droite.