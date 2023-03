EXCLU TF1INFO - La vidéo des bras d'honneur d'Eric Dupond-Moretti

C’était des bras d’honneur assumés, mais qu’on n’avait pas vus jusqu’à aujourd’hui. Mardi, Eric Dupond-Moretti a reconnu avoir fait "non pas un bras d’honneur, mais deux" après une intervention du député LR Olivier Marleix. Ces gestes avaient mis l’Assemblée nationale en ébullition, les oppositions réclamant des sanctions et le patron des députés LR souhaitant voir les images qui n’avaient jusque-là pas été diffusées. Ce jeudi, nous vous dévoilons la séquence en question.

On peut effectivement y voir le garde des Sceaux faire un premier bras d’honneur, un second et même en esquisser un 3e… tandis qu'Olivier Marleix regagnait son siège. Il s’en est excusé après la suspension de séance, mais il assure qu’il ne visait pas l'élu LR, mais "la présomption d’innocence" : "Et la présomption d’innocence, monsieur le député, qu’est-ce que vous en faites ?", peut-on lire sur le procès-verbal de la séance disponible sur le site de l’Assemblée nationale, avec cette mention "en même temps qu’il prononce ces mots, M. le garde des sceaux esquisse un bras d’honneur". La cause du coup de colère de l'ancien ténor du barreau : l'énumération par Olivier Marleix des condamnations, mises en examen ou enquêtes concernant des membres du camp présidentiel, dont le ministre lui-même...