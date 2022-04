EXCLUSIF - Présidentielle : un second tour toujours serré, selon notre sondage quotidien

À ce stade, 58% des électeurs de Yannick Jadot (EELV) voteraient pour Emmanuel Macron, soit 19% de plus que lundi, ainsi que 43% de ceux de Valérie Pécresse (LR) et 39% de ceux de Jean-Luc Mélenchon (LFI), deux chiffres qui n'ont en revanche pas changé depuis la veille. Marine Le Pen gagnerait des voix du côté des électeurs d'Eric Zemmour, qui se reporteraient sur elle à 85%, autant que lundi. Elle gagnerait aussi les bulletins de 26% des votants des Républicains et 24% de ceux de la France Insoumise.

Pour l'heure, 94% des sondés se disent sûrs de leur choix avant ce second tour, et 74,5% des électeurs affirment être prêts à aller voter. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont ceux qui sont les plus susceptibles de s'abstenir ou voter nul ou blanc : 37% d'entre eux le prévoient.