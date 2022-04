EXCLUSIF - Présidentielle : l'écart se creuse au profit d'Emmanuel Macron, selon notre sondage quotidien

Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur tous les fronts. À dix jours du second tour de l'élection présidentielle, les deux candidats s'affrontent à distance et multiplient les déplacements sur le terrain ainsi que les interventions dans les médias. Si l'écart reste serré dans les intentions de vote, une légère hausse se confirme pour Emmanuel Macron, comme en témoigne notre baromètre quotidien Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match, Sud Radio.