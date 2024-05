EXCLUSIF - Élections européennes : découvrez les résultats de notre sondage quotidien du 15 mai

Tous les jours jusqu'aux élections européennes, l'Ifop-Fiducial mesure "en temps réel" les intentions de vote des Français pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio. Si l'élection avait lieu dimanche prochain, quel score obtiendraient les principales listes ? Retrouvez le baromètre de ce mercredi 15 mai.

Le succès annoncé du Rassemblement national se confirme-t-il dans les sondages ? Le parti présidentiel peut-il limiter la casse ? Qui est en passe de prendre le leadership à gauche, la Nupes n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour constituer une liste commune ? À 17h, tous les jours jusqu'au scrutin (9 juin), avec notre partenaire Ifop-Fiducal, LCI et TF1info proposent une photographie en temps réel des rapports de force entre les candidats.

Rien ne change en haut du classement : le Rassemblement national est toujours donné largement en tête, avec 32,5% des intentions de vote (=). Derrière la liste menée par Jordan Bardella, Valérie Hayer (Renaissance) ne grapille toujours pas de points, au contraire (16,5%, -0,5) sur son principal adversaire. Peut-être encore plus inquiétant pour elle : elle n'arrive pas à se détacher et à creuser l'écart avec la liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann (14%, =).

Légère baisse pour les écolos et Reconquête

Les Républicains regagnent leur 4ᵉ place, avec 8% d'intentions de vote (=). Au détriment de La France insoumise, pas loin derrière avec 7,5% des voix (=). Les Écologistes sont à égalité avec Reconquête, à 5,5% (-0,5% pour chaque camp).

L'institut de sondage constate que les listes de droites radicales et souverainistes cumulent aujourd’hui 39,5 % (-1%) des intentions de vote, soit le plus haut niveau enregistré depuis le lancement de l’Euro-Rolling 2024. En revanche, le cumul des listes de gauche voit ses intentions de vote peu à peu s’éroder : il perd 1,5 point depuis la fin du mois d’avril pour s’établir à 30,5% d’intentions de vote.

Malgré un scrutin qui se rapproche, les élections européennes peinent toujours à mobiliser. Seuls 47% (=) des électeurs prévoient de se rendre aux urnes le 9 juin. 75% (-1%) d'entre eux se disent sûrs du choix du bulletin qu'ils mettront dans l'urne dans un mois. Une certitude notamment visible chez les électeurs du RN (87%, =), de Renaissance (78%) et Reconquête (81%, +1), moins chez ceux des Républicains (56%, -3%) ou des Écologistes (41%, -2%).

Enquête Ifop-Fiducial pour LCI, "Le Figaro" et Sud Radio réalisée en ligne entre le 10 et le 14 mai 2024, auprès d'un échantillon de 1348 personnes inscrites sur les listes électorales et représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Ces résultats doivent être interprétés comme une indication de l'état des rapports de forces actuels et non comme un élément prédictif des résultats le jour du vote.