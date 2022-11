EXCLUSIF - Emmanuel Macron invité du 13H de TF1 samedi 3 décembre

Événement dans le 13H de TF1. Emmanuel Macron sera l'invité exceptionnel du JT d'Anne-Claire Coudray, samedi 3 décembre. Une interview organisée à l'occasion de la visite du président français aux États-Unis et en clôture de celle-ci. Cet entretien exclusif sera également diffusé à 17h sur LCI, canal 26.

L'occasion pour le chef de l'État de répondre aux questions de notre journaliste Marie Chantrait, envoyée spéciale à la Nouvelle-Orléans, et de faire le bilan de ce déplacement outre-Atlantique et de ses échanges avec le président américain Joe Biden. Une rencontre diplomatique de quatre jours, entamée ce mercredi 30 novembre, au cours de laquelle de nombreux sujets seront évoqués, et notamment les mesures de protection économique mises en place par Joe Biden aux dépens de ses partenaires européens.