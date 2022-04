EXCLUSIF - Sondage élection présidentielle : Emmanuel Macron conserve son avance sur Marine Le Pen

Au fur et à mesure que le second tour se rapproche, Emmanuel Macron conserve son avance sur Marine Le Pen dans les sondages. À trois jours du scrutin, le président de la République est crédité de 55,5% d'intentions de vote, contre 44,5% pour sa rivale du Rassemblement national, selon notre nouveau baromètre Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio. Un écart similaire à celui observé la veille.

Alors que les scores s'annonçaient serrés au soir du premier tour, le candidat LaREM affiche ce jeudi 21 avril une avance de 11 points sur sa concurrente. Pour rappel, le 11 avril, cet écart était de 5 longueurs.