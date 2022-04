EXCLUSIF - Sondage élection présidentielle : Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont désormais à 10 points d'écart

Dans le détail, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon continuent d'opter majoritairement pour l'abstention ou le vote blanc, un positionnement en légère hausse (41%, +1). En outre, 37% (=) voteraient pour Emmanuel Macron et 22% (-1) pour Marine Le Pen.

Parmi les électeurs de Valérie Pécresse, le report est majoritairement tourné vers Emmanuel Macron (46%, +2), le souhait d'abstention ou de vote blanc diminue encore (28%, -2), et le vote pour Marine Le Pen est stable (26%, =). Chez les électeurs d'Eric Zemmour, le report vers Marine Le Pen stagne (76%, =). Inversement, l'électorat écologiste de Yannick Jadot se porte de plus de plus en plus nettement vers Emmanuel Macron (66%, +8).