EXCLUSIF - Sondage élection présidentielle : l'écart se creuse encore entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

Emmanuel Macron prend un peu de champ. À seulement six jours du second tour de l'élection présidentielle, le président sortant creuse encore un peu l'écart avec Marine Le Pen, selon notre nouveau baromètre Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio.

Alors que les scores s'annonçaient extrêmement serrés au soir du premier tour, le candidat LaREM affiche ce lundi 18 avril une avance de neuf points, à 54,5% d'intentions de vote (+1) contre 45,5% pour la candidate du RN. Le 11 avril, cet écart était de cinq points.

À noter : seules 74,5% (-0,5) des personnes interrogées prévoient d'aller voter au second tour, et, 92% (+0,5) se disent sûres de leur choix le 24 avril.