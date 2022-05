EXCLUSIF - Sondage législatives : la gauche devance la majorité présidentielle au 1er tour

À quoi ressemblera la future Assemblée nationale ? À un mois du premier tour des élections législatives, les différentes formations politiques sont déjà parties en campagne. La majorité présidentielle, réunie sous la bannière "Ensemble !", cherche à garder la main sur le palais Bourbon et ainsi permettre à Emmanuel Macron de mettre en place son projet, les principaux partis de gauche se sont réunis au sein de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes) pour envoyer Jean-Luc Mélenchon à Matignon, et Marine Le Pen espère devenir la principale opposante au chef de l'État.

Trois blocs distincts qui dominent les débats. Selon la première vague de notre sondage Ifop-Fiducial pour LCI, la Nupes arriverait en tête au premier tour, si le scrutin se déroulait ce dimanche. L'alliance de La France insoumise, d'Europe Écologie-Les Verts, du Parti socialiste et du Parti communiste obtiendrait 28% des suffrages.

Les candidats de la majorité présidentielle (LaREM, MoDem, Horizons, Agir), réunis mardi autour d'Emmanuel Macron, figureraient juste derrière, avec 27% des voix. Le Rassemblement national, deuxième lors de la présidentielle, prendrait la troisième place, recueillant 22% des suffrages. Suivent ensuite les Républicains (11%), Reconquête! (6,5%), Debout la France (2%), une candidature d'extrême gauche (1,5%) ou un autre candidat (2%).