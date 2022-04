EXCLUSIF - Sondage présidentielle 2022 : à 2 jours du second tour, 10 points séparent Macron et Le Pen

La campagne présidentielle prend fin. Après deux semaines de duel, à deux jours du second tour de l'élection, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont donnés avec 10 points d'écart dans le nouveau baromètre Ifop-Fiducial pour LCI, Paris Match et Sud Radio. Le chef de l'Etat est crédité de 55% d'intentions de vote, contre 45% pour son adversaire. Il perd 0,5 point mais conserve une avance nettement plus importante qu'au lendemain du premier tour (52,5%).