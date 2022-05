SONDAGE EXCLUSIF - Élisabeth Borne nommée Première ministre : qu'en pensent les Français ?

Notre sondage révèle par ailleurs que les femmes sont partagées sur l’arrivée d’une Première ministre à la tête du gouvernement, avec une égalité parfaite (50%) entre celles qui se disent satisfaites de cette nomination et celles qui ne le sont pas. Dans le détail, 7% d'entre elles se disent "très satisfaites", 43% "satisfaites", 31% "pas vraiment satisfaites" et 25% "pas satisfaites du tout". Chez les hommes, les avis sont plus marqués avec 56% d’entre eux qui se disent "pas satisfaits", dont 19% ne sont "pas satisfaits du tout".

Par classe d’âge, ce sont les plus de 65 ans qui sont les plus satisfaits de la nomination d’Élisabeth Borne (58%), alors que les moins de 35 ans restent plus prudents avec 46% de personnes satisfaites.

Élisabeth Borne doit former son nouveau gouvernement dans les jours à venir. À Matignon, cette ancienne ministre du Travail, de l'Écologie et des Transports, issue de la gauche, sera directement chargée de la planification écologique. Elle aura sous ses ordres deux ministres chargés du climat. Elle devra également mener la campagne des législatives du 12 au 19 juin, alors qu'elle se présente, pour la première fois, dans le Calvados.