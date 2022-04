EXCLUSIF - Sur LCI, Emmanuel Macron dénonce "le discours délétère qui remet en cause la démocratie" après sa réélection

La légitimité du chef de l'État remise en cause ? Ce mercredi 27 avril, Emmanuel Macron effectuait son premier déplacement depuis sa réélection à la tête du pays. Pour l'occasion, le président de la République s'est rendu à Cergy, dans le Val-d'Oise. Il a parfois été accueilli par des habitants lui reprochant de ne pas être légitime, après avoir bénéficié de votes de citoyens souhaitant surtout faire barrage à Marine Le Pen au second tour.

Avant de repartir vers l'Élysée, Emmanuel Macron s'est livré à LCI. "Il faut tordre le cou à ce discours délétère qui remet en cause la démocratie et que certains, pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, veulent mener", a-t-il déclaré au micro de Paul Larrouturou, ciblant sans le nommer Jean-Luc Mélenchon, qui reproche au chef de l'État d'être "le plus mal élu de la Ve République." "L'élection est claire, le résultat est clair, démocratique, sans contestation possible", a rétorqué le président (voir vidéo en tête de cet article), le jour de la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel.