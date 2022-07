Expulsion des étrangers délinquants : Gérald Darmanin annonce une loi pour lever les "réserves" législatives

Il a fait de l'expulsion des étrangers délinquants l'une de ses priorités. Gérald Darmanin a répété, ce mardi sur RTL, son objectif de "largement améliorer" l'efficacité des mesures d'expulsion des étrangers visés par une obligation de quitter le territoire (OQTF). Notant une "augmentation de l'expulsion des délinquants étrangers" depuis son entrée en fonctions, il y a deux ans, le ministre de l'Intérieur a estimé que 25% des personnes visées par ces mesures sont effectivement expulsées de France.

Un dispositif parfois bloqué par la loi elle-même, selon le ministre. Dès lors, pour atteindre les 100% d'OQTF fixés par le ministre de l'intérieur et Emmanuel Macron en 2020, le gouvernement compte proposer une loi "à la rentrée de septembre". Son but : lever les "réserves qui empêchent l'État français d'expulser des étrangers qui sont délinquants", a exposé Gérald Darmanin, évoquant les mariages ou l'arrivée après un certain âge sur le territoire.