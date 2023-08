Expulsion des délinquants de leur logement social : les explications de Gérald Darmanin

À ceux qui dénoncent une injustice dans le fait que la famille et les proches qui vivent avec le délinquant seront également expulsés, Gérald Darmanin répond que "tout ça c'est dans notre droit depuis 1989, et moi je veux que les préfets appliquent le droit français voulu par les parlementaires".

"Deuxièmement, il y a des personnes en ce moment dans le Val-d'Oise qui sont en prison. Ils vivent seuls, ils n'ont pas de famille. Est-ce que c'est encore à l'État, au contribuable, de payer le logement social de quelqu'un qui a été condamné, emprisonné, pour avoir été responsable d'émeutes, s'en prenant à des policiers, à des élus, brûlant des écoles ?", interroge Gérald Darmanin. "La réponse est non, je le pense, pour l'immense majorité des Français".

"Troisièmement, ce n'est pas à l'État de payer la solidarité sociale à des gens qui se fichent de la société, se fichent de notre pays, se fichent des policiers et des gendarmes, se fichent des élus et attaquent les biens publics et attaquent ou pillent les biens privés. Je pense qu'il est très juste de pouvoir procéder à ces expulsions", a encore réaffirmé le locataire de la place Beauvau.