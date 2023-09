Fabien Roussel comparé au collaborationniste Jacques Doriot : "Halte au feu", dit Clémentine Autaine sur LCI

"On doit avoir un minimum de respect entre nous et s'en prendre comme ça à un dirigeant du PCF, en connaissant l'engagement qui a été le nôtre pendant la guerre, dans la Résistance, contre le nazisme, c'est extrêmement grave", a déclaré Fabien Roussel à franceinfo, en appelant au "dialogue" à gauche. "Le rassemblement, l'union ne peut pas se faire quand les insultes sont à ce niveau-là. On ne peut pas accepter cela." Toutefois, Fabien Roussel - qui a à de nombreuses reprises pris ses distances avec la Nupes - estime que le dialogue est toujours possible. "C'est l'occasion pour moi, pour nous, peut-être pour toutes les forces de gauche et de progrès, de rappeler quelles sont les règles de l'union et du rassemblement. Et ces règles, c'est d'abord se respecter, ne jamais s'insulter. C'est respecter nos différences", a-t-il assuré.