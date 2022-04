Fabien Roussel veut "redonner des pouvoirs aux citoyens" en supprimant l'élection du président au suffrage universel

Dans son programme, le candidat communiste affirme ainsi que "c’est à l’Assemblée nationale qu’il appartiendra d’investir le Premier ministre et le gouvernement, et c’est devant lui que ces derniers seront responsables", et que le chef de l'État ne disposera plus d'une immunité judiciaire pendant son mandat.

S'il est élu président, il ne resterait qu'un pouvoir représentatif mais vivrait à l'Élysée, a déclaré Fabien Roussel - mais avec quelques réserves. "J'assumerai totalement les fonctions de Président de la République (...) mais je ne veux pas d'un président qui vive sous cloche, hors sol et coupé des Français. Nous en avons trop souffert, je veux rester ce que je suis", a-t-il assuré. Le député du Nord souhaite "autant que possible continuer à avoir ma vie à Saint-Amand-les-Eaux", une ville des Hauts-de-France où il est conseiller municipal, tout en préservant ses responsabilités. Avant d'ajouter : "Je souhaite pouvoir créer ce lien direct que j'ai avec les Français, (...) je me déplacerai le plus possible et je vivrai avec eux".