Agriculteurs en colère : Gabriel Attal rencontre la FNSEA ce lundi

Le Premier ministre a prévu de rencontrer lundi le président de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles. Ils doivent échanger sur la colère qui gronde au sein de la profession agricole.

Devant la colère exprimée des agriculteurs, le Premier ministre et le président de la FNSEA, le syndicat de la profession agricole, ont prévu de se rencontrer lundi 22 janvier à Matignon. "Le ras-le-bol des agriculteurs exprimé depuis des mois se transforme en colère partout en France. Les mots ne suffisent plus. Je verrai Gabriel Attal lundi à 18h à Matignon", a annoncé Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, sur X. "Agir, vite, à Bruxelles et Paris pour redonner dignité, revenu et avenir à ceux qui nourrissent." La profession "attend des réponses très claires avant le Salon de l'agriculture" à partir du 24 février à Paris, a prévenu Arnaud Rousseau lors de ses vœux.

À l'occasion de son déplacement dans le Rhône, Gabriel Attal a également indiqué qu'il recevrait le président des Jeunes Agriculteurs.

Le ministre chez un éleveur du Cher

En France, les agriculteurs multiplient les actions pour manifester leur mécontentement, comme le blocage de l'A64 vendredi 19 janvier, entre Toulouse et Bayonne. Ils emboitent désormais le pas aux protestations qui se déroulent dans plusieurs pays d'Europe, comme aux Pays-Bas, en Allemagne ou encore en Pologne. Bien que les conditions de travail soient très disparates d'un pays à un autre, l'objectif commun des exploitants agricoles est de dénoncer une série de normes qui pénaliseraient leur profession et feraient exploser leurs coûts de production.

De son côté, Marc Fesneau est attendu ce samedi chez un éleveur laitier du Cher pour aborder "les grands chantiers du ministère à venir et notamment celui de la simplification", selon le ministère. Le ministre de l'Agriculture doit ensuite participer à une "réunion de travail avec les organisations professionnelles agricoles".