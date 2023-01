Face à la colère des médecins, les annonces d'Emmanuel Macron pour la santé très attendues

Le premier mandat d'Emmanuel Macron a été marqué, en 2018, par son plan "Ma Santé 2022", avec la suppression du numerus clausus, puis en 2020, par le "Ségur de la Santé". Celui-ci débloque 12 milliards d'euros annuels pour mieux rémunérer les soignants et 19 milliards d'investissements dans les hôpitaux. Dans un contexte de pénurie de soignants, Emmanuel Macron souhaite, comme il l'avait dit dans sa campagne à sa réélection, "aller beaucoup plus loin, plus vite et plus fort". Un objectif qu'il veut atteindre notamment en renforçant la prévention, "la simplification de l'hôpital", "l'accès aux soins en urgence" et la lutte contre les déserts médicaux.