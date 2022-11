Face à la polémique, le RN renonce à présider le groupe d'études sur l'antisémitisme à l'Assemblée

Le 8 novembre dernier, les représentants de chaque groupe parlementaire s'étaient réunis pour le partage de 80 groupes d'études, et le Rassemblement national avait préempté la présidence de celui dédié à l'antisémitisme. Tous avaient été amenés à donner leurs préférences, deux par deux, jusqu'à ce que les 80 groupes soient attribués. Renaissance, par le biais de son président par intérim Sylvain Maillard, avait alors préempté le groupe "jeux vidéo" et "chasse et pêche", laissant le champ libre au RN pour s'emparer de celui sur l'antisémitisme (et le vin).

La diffusion du document, et la présence du nom "RN" à côté du groupe "antisémitisme" avait alors suscité une vive émotion, dans la classe politique et chez les représentants des associations juives. "Si cela devait arriver, jamais le Crif et les institutions juives ne participeraient pas à cette mascarade. Ce serait une ineptie et une manipulation inacceptables", avait notamment tweeté Yonathan Arfi, président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif).