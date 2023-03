Face aux dérives, les députés veulent protéger le droit à l'image des enfants sur internet

Selon eux, "il convient d’aborder aujourd’hui frontalement la question du droit à l’image des enfants, à la confluence entre les enjeux d’exploitation commerciale, de harcèlement et de pédocriminalité". Les députés écrivent dans leur proposition de loi qu'avant l'âge de 13 ans - âge à partir duquel il peut détenir un compte à son nom - un enfant apparaît en moyenne sur 1.300 photographies publiées en ligne. Notamment à cause du sharenting, contraction des mots anglais sharing (partage en français) et parenting (parentalité en français). Or, la moitié des photographies qui s’échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux, constatent-ils.

Les députés évoquent également le problème de parents monétisant l'image de leur enfant contre leur volonté, ou les conséquences psychologiques que peuvent avoir les likes sur la construction des plus jeunes et leur estime d'eux-mêmes.