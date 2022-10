"Fatigué" par la polémique, le PDG de TotalEnergies tente de justifier la hausse de son salaire et suscite un tollé

"Ce n'est pas moi qui fixe ma rémunération, mais le conseil d'administration de TotalEnergies qui le fixe et les actionnaires qui l'approuvent - il est certes élevé, mais comparable à mes pairs du CAC40 et bien moins élevé que celui des autres majors européen[ne]s et américain[e]s", explique également Patrick Pouyanné dans un second tweet.

Une justification qui ne passe pas, dans un contexte inflationniste, où près de la moitié des Français sont à découvert au moins une fois par an, selon une étude du comparateur Panorabanques.