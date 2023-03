Fausse couche : les députés et le gouvernement font progresser l'accompagnement des femmes

La proposition de loi a été complétée avec l'aide du gouvernement, pour y intégrer une mesure présente dans le plan pour l'égalité femmes-hommes du quinquennat présenté ces derniers jours par la Première ministre Elisabeth Borne et la ministre chargée de l'égalité femmes-hommes Isabelle Rome : la création d'un arrêt maladie rémunéré sans jour de carence pour une femme ayant subi une fausse couche, à la différence d'un arrêt maladie classique. Cela lui permettra d'être indemnisée dès le premier jour d'arrêt de travail. Cette "levée de la carence interviendra dès que possible et au plus tard" le 1er janvier 2024, a souligné le ministre de la Santé François Braun.

L'écologiste Marie-Charlotte Garin et plusieurs élus de gauche ont demandé à aller plus loin et appelaient la création d'un congé spécifique de trois jours de repos en cas de fausse couche, laissant aux femmes le choix entre ce congé et un arrêt maladie. Récemment, les organisations syndicales du secteur de la tech et du conseil ont signé un accord pour créer un tel congé pour leurs salariés. Mais l'arrêt maladie "permet de garantir la confidentialité" notamment vis-à-vis de l'employeur, a répondu François Braun.