Fausse polémique Corbière/Garrido : mis à pied, le journaliste du Point présente "ses excuses"

L'article, publié mercredi, avait été retiré jeudi, le directeur du Point, Étienne Gernelle, reconnaissant "des erreurs et des manquements à la prudence" et s'excusant auprès des députés et des lecteurs. En outre, une enquête interne avait été diligentée, sur fond de critiques au sein même de la rédaction.

Raquel Garrido avait exigé, jeudi sur Twitter, "le licenciement immédiat" d'Aziz Zemouri, invoquant un tort "indélébile". L'avocat du couple, Me Xavier Sauvignet, avait indiqué qu'il préparait deux plaintes, l'une pour diffamation publique et une autre contre X pour faux et usage de faux et usurpation d'identité.

Vendredi soir, réagissant aux propos du journaliste, Alexis Corbière a exigé sur Twitter à nouveau des comptes. "Aziz Zemouri dit maintenant qu'il a été 'manipulé', après avoir pourtant affirmé qu'il avait vu 'de ses yeux' ma fille avec cette prétendue nounou traitée comme une esclave. Est-il crédible ? Je veux connaître les auteurs de cette barbouzerie", a lancé le député Nupes de Seine-Saint-Denis.