Faut-il supprimer ou sanctuariser les jours fériés religieux ? Des élus relancent le débat

Le débat autour des jours fériés refait régulièrement surface, pour des raisons économiques et politiques. Mais rares sont ceux qui ont osé toucher à ces dates. Le général de Gaulle avait supprimé le 8 mai en 1959. Le jour férié avait finalement été réinstauré en 1968, puis de nouveau supprimé par Valéry Giscard d'Estaing en 1975, avant d'être sanctuarisé par François Mitterrand. Il existe 11 jours fériés en France, plus dans certains territoires comme en Alsace, en Moselle et dans les DOM. Six sont liés à des fêtes religieuses.