Présidentielle 2022 : faut-il un minimum de participation pour être élu à l'Elysée ?

C’est un refrain que l’on entend à quelques jours du premier tour : l’abstention massive prévue par les sondages remettrait en cause la légitimé et même invaliderait l’élection du ou de la future présidente de la République. C’est en tout cas de ce que répète le candidat Nicolas Dupont-Aignan "Debout la France" à l'élection présidentielle il a ainsi déclaré dans l'émission "Question de confiance", diffusée sur BFMTV et RMC le 31 mars : "S'il n'y a pas de participation, cette élection ne sera pas valable".

Alors qu’en est-il : est-ce que le code électoral prévoit des seuils de participation minimale pour valider l’élection présidentielle ? Nous avons posé la question à Jean-Pierre Camby professeur associé en droit constitutionnel à l'Université de Versailles Saint-Quentin et membre des Surligneurs. La réponse est non, il n’y a aucune règle qui prévoit un seuil minimum d’inscrits ou de suffrage exprimés pour valider l’élection d’un ou d’une candidate au scrutin présidentiel : les seules conditions pour être élu président figurent dans la constitution à l’article 7, "L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative."