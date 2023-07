14-Juillet : l'avertissement d'Emmanuel Macron en cas de "débordements"

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait d'ailleurs annoncé le déploiement d'un "dispositif exceptionnel" de 45.000 policiers et gendarmes pour prévenir tout incident lors de la Fête nationale. Du 13 juillet au soir au 15 au matin, un total de 130.000 "policiers, gendarmes et agents" seront mobilisés, ainsi que 40.000 sapeurs-pompiers par nuit, selon le ministre. Dans tout le pays, sauf quelques exceptions, les bus et tramways s'arrêteront de nouveau plus tôt en soirée.