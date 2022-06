Fiasco au Stade de France : ce qu'il faut retenir de l'audition de Gérald Darmanin au Sénat

Le ministre de l'Intérieur, reprenant le déroulé des événements, a de nouveau détaillé le principal problème qui a causé le chaos au Stade de France selon lui, soit la présence massive de faux billets. Évaluation de la préfecture de police à l'appui, Gérald Darmanin a expliqué qu'entre 34.800 et 42.800 supporters supplémentaires étaient présents sur le parvis du Stade de France, créant un bouchon à l'entrée de l'enceinte.

Répétant que les problèmes ont été principalement vus du côté de la tribune britannique, le locataire de la place Beauvau a regretté que le club de Liverpool ait demandé des billets papiers, plus facilement falsifiables. "Dans le premier pré-filtrage, seule l'entrée du RER D qui amenait le plus de supporters britanniques a posé des problèmes. D'après la FFF et le Stade de France, entre 57 et 70% des billets y étaient faux. Beaucoup n'avaient également pas de billets", a insisté le ministre.

"Après le pré-filtrage, les supporters de Liverpool se sont présentés dans les tourniquets (du stade)", a-t-il poursuivi. "2889 faux billets y ont été scannés", a-t-il assuré, soulignant qu'"un même billet a même été copié 744 fois".