Incidents au Stade de France : Gérald Darmanin annonce "deux saisines de l'IGPN"

Selon l'entourage du ministre à l'AFP, ces saisines ont été effectuées par des "citoyens". "Il y a eu des gestes inappropriés et disproportionnés de la part de policiers ou de gendarmes mobiles", a par ailleurs reconnu le premier flic de France, devant les sénateurs. "J'ai vu personnellement deux faits, où manifestement l'ordre public et l'utilisation du gaz lacrymogène étaient contraires aux règles d'emploi", a-t-il encore indiqué, précisant avoir "demandé des sanctions au préfet de police" pour ces deux membres des forces de l'ordre. Ces deux faits relevés par le ministre ont été filmés et diffusés sur les réseaux sociaux, a précisé l'entourage, sans détailler de quelles vidéos il s'agissait.