Fiasco au stade de France : l'opposition cogne sur Darmanin et Dupond-Moretti

Près de deux semaines après le raté de l'organisation au Stade de France, Gérald Darmanin et Eric Dupond-Moretti font l'unanimité contre eux au sein de l'opposition. Cette dernière a fustigé les deux ministres, les accusant de ne pas s'être assurés que toutes les images de vidéosurveillance seraient conservées. Voire d'avoir intentionnellement omis de le faire pour "couvrir" de supposés "mensonges".

"Ça s'appelle couvrir ses traces", a dénoncé Marine Le Pen, candidate RN aux législatives dans le Pas-de-Calais. "Je n'ose pas imaginer que nos dirigeants soient incompétents au point de ne pas avoir immédiatement, compte tenu de l'écho que cette affaire du Stade France a eu, (...) demandé que leur soient transmises les vidéosurveillances. Donc c'est volontaire" et "c'est une destruction de preuves par inaction", a-t-elle accusé sur BFMTV et RMC. L'ex-candidate à la présidentielle s'en est prise nommément au ministre de l'Intérieur et son collègue à la Justice : "Le fait qu'il n'y ait pas de vidéosurveillance permet de couvrir leurs mensonges énormes", a-t-elle jugé, évoquant en particulier "la fable des 40.000 personnes qui avaient des faux billets".