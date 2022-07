Incidents du Stade de France : le Sénat rendra ses conclusions mercredi

Le 28 mai dernier, la finale de Ligue des champions jouée au Stade de France a été marquée par les scènes de chaos aux abords de l'enceinte. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et le préfet de police de Paris ont notamment été sommés de s'en expliquer auprès des sénateurs, lors d'auditions menées par les présidents des commissions des Lois et de la Culture Laurent Lafon (centriste) et François-Noël Buffet (LR). Ils rendront ce mercredi 13 juillet leur rapport sur les incidents survenus au Stade de France.