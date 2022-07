Fiasco du Stade de France : le Sénat pointe les "défaillances" des autorités et formule des recommandations

L'une des principales associations de supporters de Liverpool a salué le rapport, tout en réclamant "des excuses" au gouvernement français. "Le Sénat a envoyé ce mercredi un message clair de soutien aux supporters qui ont assisté à ce match en parlant de fiasco et en déclarant qu'ils n'étaient pas la cause des problèmes du Stade de France", indique l'association Spirit of Shankly dans un communiqué.

"Nous voulons remercier les sénateurs pour avoir pris en compte les témoignages des supporters et de les avoir exonérés de toute responsabilité, mais il y a toujours la question des mensonges qui sont répétés de façon constante", regrette ce groupe de supporters des Reds. "Nous voulons que le gouvernement français présente ses excuses et une rétraction totale à propos des mensonges diffusés depuis le 28 mai 2022 et nous allons continuer à faire pression pour y parvenir", poursuit le texte.