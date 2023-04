Fillette tuée dans les Vosges : pour Jordan Bardella, "la suppression de la peine de mort a effondré la peine pénale"

Au moment de l'élection présidentielle, lorsque Marine Le Pen défendait cette idée de "perpétuité réelle", le ministre de la Justice lui avait répondu qu'elle existait déjà sous le nom de "perpétuité incompressible". Le Code pénal prévoit cette sanction, la plus sévère, dans trois cas : les assassinats de mineurs de moins de 15 ans avec viol, torture ou acte de barbarie ; le meurtre de policiers, de gendarmes, de surveillants pénitentiaire ou de magistrats à cause de leurs fonctions et les crimes terroristes. Mais les rares criminels condamnés à cette peine ont toujours l'espoir - même mince - de pouvoir sortir de prison après avoir passé 30 ans derrière les barreaux.