"Filtre anti-arnaque", cyberharceleurs bannis des réseaux sociaux : le gouvernement veut s'attaquer à l'insécurité numérique

Déjà évoqué par le ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications Jean-Noël Barrot, le gouvernement confirme son intention de développer un "filtre anti-arnaque" qu'il mettra en test lors de la Coupe du monde de rugby en septembre prochain. Promesse de campagne d’Emmanuel Macron, le dispositif serait installé par défaut sur les appareils, et il serait possible de le désactiver si on ne souhaite pas en bénéficier. Un peu à la manière d’un pare-feu, une page d’avertissement s'afficherait lorsque l’utilisateur cliquerait sur un lien frauduleux dans un mail ou un SMS.

Le futur filtre "préviendra l'internaute ou l'usager lorsqu'il s'apprête à se diriger vers un site qui a été identifié comme un site à arnaques. Vous aurez la liberté d'y aller, mais vous aurez reçu un avertissement", avait expliqué le ministre en février dernier sur franceinfo. "Nous travaillons à ce que, à l'horizon de la Coupe du monde de rugby, une première version expérimentale soit disponible et qu'elle puisse être généralisée à l'horizon des JO-2024", avait-il ajouté, car "lors des événements internationaux, les arnaques se multiplient".