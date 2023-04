Fin de vie : un projet de loi "d'ici la fin de l'été", soins palliatifs... Les annonces d'Emmanuel Macron

Devant les membres de la Convention, le chef de l'État a annoncé qu'il souhaitait une nouvelle loi sur la fin de vie "d'ici la fin de l'été" 2023. "En lien avec les parlementaires", avec "toutes les parties prenantes et sur la base des conclusions" rendues par la Convention citoyenne sur la fin de vie, le président de la République entend bâtir ce qu'il a appelé un "modèle français de la fin de vie", via cette nouvelle loi.

Il a renvoyé au gouvernement et aux parlementaires la tâche d'en définir le contenu, mais a posé ses limites. Parmi elles, la nécessité de "garantir l'expression de la volonté libre et éclairée", de la "réitération du choix", "l'incurabilité de souffrances réfractaires, psychiques et physiques, voire l'engagement du pronostic vital". "Vous insistez à raison pour que jamais une aide active à mourir ne devrait être réalisée pour un motif social, pour répondre à l'isolement qui, parfois, peut culpabiliser un malade qui se sait condamné à terme", a ajouté Emmanuel Macron, qui a fermé la porte à toute aide à mourir pour les mineurs. "Ces quelques lignes rouges [...] constituent notre point de départ."